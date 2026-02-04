Love is in the Hair donata una parrucca per le pazienti oncologiche

Continua il progetto “Love is in the Hair”, con la consegna di una nuova parrucca alle pazienti oncologiche di Piacenza. L’iniziativa, portata avanti da Cna Piacenza, Avis e Amop, vuole regalare un sorriso alle persone in cura, donando loro un capello che possa aiutarle a sentirsi più forti. Questa volta, una donna si è vista consegnare un’acconciatura che potrebbe fare la differenza nei momenti difficili. La solidarietà si muove anche con gesti semplici, ma pieni di significato.

Prosegue il percorso solidale di “Love is in the Hair – Il dono che ridona sorriso”, il progetto promosso da Cna Piacenza, Avis Provinciale Piacenza e Amop – Associazione Malato Oncologico Piacentino per sostenere le persone in cura oncologica attraverso la donazione di parrucche realizzate con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Love is in the Hair

Durante le festività natalizie, il laboratorio di galenica della Ssd Galenica Clinica e Rete della farmacia oncologica Romagna ha prodotto creme mani e viso al pantenolo, donate al Day Hospital oncologico.

La Regione ha stanziato finanziamenti destinati alle pazienti oncologiche per l’acquisto di parrucche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Love is in the Hair

