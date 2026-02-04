Lotto Anzio in festa | colpo da 67.500 euro

Questa mattina ad Anzio si festeggia un grande colpo al Lotto. Un fortunato giocatore ha portato a casa 67.500 euro, con una vincita arrivata dal concorso di martedì 3 febbraio. La notizia si diffonde tra i residenti, mentre le autorità ancora cercano di capire chi si nasconde dietro questa vincita.

Anzio, 4 febbraio 2026 – Il concorso del Lotto di martedì 3 febbraio ha premiato il Lazio, con una vincita significativa registrata sul territorio romano. Come riporta Agipronews, ad Anzio, in provincia di Roma, un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da 67.500 euro grazie a un terno centrato sulla ruota di Roma. I numeri estratti sono stati il 75, il 76 e il 77, una combinazione che ha consentito di portare a casa uno dei premi più alti dell’ultimo concorso. La vincita conferma il buon momento del Lazio, che torna protagonista nelle estrazioni del Lotto con un premio di rilievo. Un risultato che si inserisce in un quadro complessivo positivo per il gioco, che continua a distribuire somme importanti su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Roma, nell'estrazione del 2 gennaio 2026, il Lotto ha premiato un giocatore con oltre 216.

