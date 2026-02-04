Lotteria degli stereotipi | stand-up comedy interattiva al Teatro Off Studio

Sabato 7 febbraio, al Teatro Off Studio di Roma, va in scena “Lotteria degli stereotipi”, uno spettacolo di stand-up comedy interattivo ideato, scritto e interpretato da Chiara Renzi. Lo spettacolo prende spunto dal libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole e promette di mettere in discussione i cliché di genere in modo diretto e senza troppi fronzoli. Gli spettatori potranno partecipare attivamente, ridendo e riflettendo sui temi affrontati sul palco.

