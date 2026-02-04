La protesta dei tifosi della Lazio non si ferma. In più di 36.000 hanno firmato una lettera aperta contro Claudio Lotito, chiedendogli di vendere il club. La società conta circa 29.900 abbonati, ma la voce dei sostenitori si fa sentire forte e chiara. Anche vip e appassionati hanno aderito alla mobilitazione, che mira a cambiare il corso delle cose.

La Lazio ha 29.918 abbonati. Ma sono più 36.000 i tifosi che hanno firmato una lettera aperta contro Lotito, nella quale tra le altre cose lo invitano a vendere la società. “Vogliamo più rispetto per noi, per i valori e la storia della squadra, oltre a un progetto economico e sportivo che riporti il club ad avere campioni in campo e trofei in bacheca. Qualora il presidente non fosse in grado o non avesse interesse o voglia di riportare la Lazio a competere per i vertici italiani ed europei valuti la possibilità di cedere il club “, scrivono nella lettera pubblicata sulla piattaforma Change.org. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Lotito vendi”: la lettera firmata da 36.000 tifosi della Lazio, vip compresi

Approfondimenti su Lazio Vendita

Durante la cena di Natale del club, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua posizione sulla solidità della squadra, affermando che la Lazio è inscalabile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LAZIO-COMO 0-3 | LAZIO UMILIATA, TIFOSI CONTRO LOTITO. LA REACTION DALL'OLIMPICO DI ROMA

Ultime notizie su Lazio Vendita

Argomenti discussi: Lazio, la lettera a Lotito diventata petizione: firme verso quota 25.000; Lazio, online la petizione anti-Lotito: spuntano anche le firme (sospette) di Ciro Immobile e Ivan Provedel; SS Lazio, la petizione contro Lotito supera le 35mila firme: Ai tifosi biancocelesti è stato tolto il sogno; Noi tifosi della Lazio abbiamo perso la possibilità di sognare: ora Lotito ci ascolti.

Marconi: Chiediamo a Lotito rispetto per la Lazio e per la sua storiaFederico Marconi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la gestione di Claudio Lotito ... laziopress.it

Proprio in questi minuti, attraverso un video nel proprio canale Youtube la Lazio ha parlato pubblicamente della lettera di Federico Marconi e Alberto CiapparoniProprio in questi minuti, in un video nel proprio canale Youtube la Lazio ha parlato pubblicamente della lettera di Federico Marconi e Alberto Ciapparoni ... laziopress.it

Vittorio Campanile. . Lotito ha quasi venduto tutta la Lazio! #Lazio #Calcio #SerieA #FootballNews #Lotito #Calciomercato #TifosiLazio #Vendita #Sport #TransferNews - facebook.com facebook

Nessuna pretesa. Nessuna delusione. Nessuna incazzatura. Tutto tristemente omologato. Vendi e vattene. Ieri, oggi, sempre. #Lotitovattene #LiberalaLazio #Lotito #Lazio x.com