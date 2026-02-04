L'oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 per tutti i segni | Acquario e Bilancia hanno il cuore aperto

Giovedì 5 febbraio 2026, i segni d'aria come Gemelli, Acquario e Bilancia si preparano a vivere una giornata intensa. Acquario e Bilancia si sentono più aperti e disponibili, pronti a lasciarsi coinvolgere dalle emozioni. Per loro, il cuore è in primo piano e le relazioni potrebbero riservare sorprese. I pianeti spingono a seguire il proprio istinto e a sfruttare le occasioni che si presentano durante la giornata.

Nell'oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 c'è grande fermento per i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Anche la Luna è in Bilancia, la socialità è la parola chiave della giornata.

