L' Opera Il figlio il messia il redentore | da MilleMondi la presentazione del libro di Salvatore Lo Bue

Venerdì 6 febbraio, alle 17, nella libreria MilleMondi di via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del nuovo libro di Salvatore Lo Bue, intitolato

Venerdì 6 febbraio, alle 17, nella libreria MilleMondi, in via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro "L'Opera. Il figlio, il messia, il redentore" di Salvatore Lo Bue. Dialogherà con l'autore il prof. Giovanni Muscaglione. L'evento è gratuito e aperto al pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

