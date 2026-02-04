L' Open di Dario Sammartino nuovo talent di PokerStarsNews

Dario Sammartino si è messo in mostra all’Open di PokerStars, diventando il protagonista della manifestazione. Il professionista ha dominato il Main Event, attirando l’attenzione di molti appassionati e di alcuni ex calciatori di Serie A che hanno preso parte anche al torneo VIP. La competizione ha visto un pubblico appassionato e giocatori di alto livello, pronti a sfidarsi fino all’ultima mano.

Il professionista è stato l'uomo copertina del PokerStars Open. Tra Main Event, torneo VIP, a cui hanno partecipato anche ex calciatori di Serie A. "Mi sono divertito anche se il Main non è andato come speravo" ha commentato uno dei volti più conosciuti del poker mondiale "Hai visto Dario?" è stata la domanda ricorrente tra i corridoi del Casinò di Campione durante l'ultimo Open. Già perché tutti volevano farsi una foto o semplicemente salutare Dario Sammartino, vera star del PokerStars Open 2026 che ha visto la partecipazione al tavolo del Main di ex calciatori di Serie A Di cosa discutono Alessio Cerci, German Denis e Dario Sammartino durante una pausa al nono piano del Casinò di Campione? per capirlo dobbiamo riavvolgere il nastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dario Sammartino, noto pokerista italiano, entra a far parte di PokerStarsNews come nuovo talent.

