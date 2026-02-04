Longhi | Il Napoli può rientrare ma Champions deludente Vergara è un diamante grezzo

Il Napoli spera ancora di ridurre il gap in campionato, ma sa che deve cambiare marcia. La Champions League si è rivelata una delusione, e ora i tifosi aspettano risposte sul campo. Longhi commenta che il club ha le potenzialità, ma deve trovare più costanza e migliorare alcune prestazioni. Vergara, invece, viene definito un diamante grezzo, un talento che ancora deve emergere completamente. La strada è lunga, e il prossimo futuro dipende da come i partenopei affronteranno le prossime sfide.

NAPOLI – Il Napoli può ancora ridurre il distacco in campionato, ma servirà continuità e una flessione delle rivali. È l'analisi di Bruno Longhi, intervenuto a Radio Tutto Napoli, che fotografa il momento degli azzurri tra Serie A, Champions League e prospettive future. Secondo il giornalista, il recupero sull'Inter resta teoricamente possibile, ma il quadro è reso più complesso dalla presenza di altre squadre di vertice: «Il solco si può ridurre, ma dipende dalla media dell'Inter. Senza dimenticare il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo. Ampio spazio, infine, al tema Antonio Vergara, uno dei nomi più chiacchierati del momento: «Quando hai giocatori che saltano l'uomo, aumentano le possibilità di arrivare al gol. Vergara può diventare ...

