Logistica e sostenibilità | il percorso del cibo servito nelle mense pubbliche di Torino

Questa mattina, alle 6.30, le cucine centrali di Torino sono partite con il lavoro. I forni si sono accesi e hanno iniziato a preparare i pasti per le scuole e gli ospedali della città. La logistica si muove già, puntando a un’alimentazione più sostenibile.

Ogni mattina, alle 6.30, a Torino si accendono i forni di una delle sei cucine centrali che preparano il cibo per le mense scolastiche e ospedaliere della città. Più di trentacinquemila pasti vengono cucinati ogni giorno in questi impianti, distribuiti tra le scuole del capoluogo e i reparti di ospedale, con una precisione che sembra quasi magica: un'operazione di logistica complessa, ma perfettamente calibrata, che coinvolge centinaia di persone, decine di camion e un sistema di controllo che si muove tra normative, costi e, soprattutto, sprechi. Chi lo gestisce? Aziende private, selezionate tramite gare d'appalto, che operano sotto la supervisione del Comune.

