Logistica e sostenibilità | il percorso del cibo servito nelle mense pubbliche di Torino
Questa mattina, alle 6.30, le cucine centrali di Torino sono partite con il lavoro. I forni si sono accesi e hanno iniziato a preparare i pasti per le scuole e gli ospedali della città. La logistica si muove già, puntando a un’alimentazione più sostenibile.
Ogni mattina, alle 6.30, a Torino si accendono i forni di una delle sei cucine centrali che preparano il cibo per le mense scolastiche e ospedaliere della città. Più di trentacinquemila pasti vengono cucinati ogni giorno in questi impianti, distribuiti tra le scuole del capoluogo e i reparti di ospedale, con una precisione che sembra quasi magica: un’operazione di logistica complessa, ma perfettamente calibrata, che coinvolge centinaia di persone, decine di camion e un sistema di controllo che si muove tra normative, costi e, soprattutto, sprechi. Chi lo gestisce? Aziende private, selezionate tramite gare d’appalto, che operano sotto la supervisione del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Torino Mense
Coldiretti: cibo nelle mense con prodotti italiani, locali, di stagione e da filiere corte
Questa mattina, Coldiretti e Anci hanno firmato un accordo che riguarda anche le scuole.
Arriva il "Progetto ambiente", il percorso nelle scuole primarie per educare alla sostenibilità
Ultime notizie su Torino Mense
Argomenti discussi: SAVOYE: tecnologia, sostenibilità e incentivi nella logistica; Trasporti digitali: la sfida italiana tra PNRR e sostenibilità; Alis lancia LetExpo 2026: a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilità; Logistica, Regione Lombardia: Nodo strategico per i trasporti in Europa. Investiamo in intermodalità e sostenibilità.
Alis lancia LetExpo 2026: a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilitàTrasporti, logistica, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica tornano al centro del dibattito nazionale ed europeo con LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 ... ildenaro.it
Fruit Logistica a Berlino: la presenza della Puglia, le clementine del Golfo di Taranto e gli altri prodotti Da oggiAnche quest’anno il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto parteciperà a Fruit Logistica, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma a ... noinotizie.it
ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. . Innovazione, sostenibilità, flessibilità: sono queste le parole chiave della logistica firmata Würth Italia. Luigi Freddo - Responsabile logistica Egna Würth Italia - ci ha portato all’interno dello Zero Impa - facebook.com facebook
Il convegno "La logistica energetica tra sostenibilità e realismo". Intervengono i Segretari di Presidenza, @frabattistoni e @zucconideputato. Segui la diretta: bit.ly/Evento270126 #OpenCamera x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.