Questa sera il ristorante Sesamo propone una serata speciale dedicata alla cucina regionale. Chef e staff preparano piatti tradizionali rivisitati con un tocco moderno, pronti a sorprendere i clienti con nuove sfumature di sapore. La serata si preannuncia ricca di gusti autentici, ma con un’impronta innovativa.

Un viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale, rivisitati in chiave moderna e gourmet. Un viaggio per dare sfogo alla creatività dei ristoratori dell’ Empolese Valdelsa e del Montalbano, chiamati a valorizzare, attraverso le proprie ricette, prodotti e materie prime legate alla stagionalità e alla tradizione. A suon di prelibatezze, eccoci verso la fase conclusiva di " Locale, di Gusto! ", iniziativa, realizzata nell’ambito di Vetrina Toscana da Confesercenti Firenze, con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Locale, di Gusto!". Tappa gourmet al Sesamo

Approfondimenti su Sesamo Tappa

Scopri due delizie giapponesi reinterpretate dal Piccolo Ronin in chiave gourmet: il toast di gamberi con maionese piccante, bieta e sesamo e il croccante karaage con salsa Taro Taro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

𝐋𝐚 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞𝐜𝐚. 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐢𝐨𝐫𝐞 La Pizzateca è un locale che unisce gusto e stile, con un’atmosfera moderna e curata nei dettagli. Le pizze, cotte rigorosamente nel forno a legna, spiccano per la qualità degli ingredienti e l’equilibrio dei sapori. Con bevan - facebook.com facebook