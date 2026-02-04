lo zoo di kyiv che resiste al freddo e alle bombe

Questa mattina, lo zoo di Kyiv si riempie di immagini che raccontano una lotta quotidiana. Nonostante il freddo intenso e le bombe che cadono nelle vicinanze, i custodi continuano a prendersi cura degli animali. Tra loro c’è Kyrylo Trantin, il direttore, che non si tira indietro e si impegna ogni giorno. Al centro di tutto, c’è Orazio, l’elefante di 20 anni, simbolo di speranza e di resistenza in un momento difficile per la città.

Il Kyiv Independent di ieri aveva una gran foto con due personaggi: il direttore dello zoo di Kyiv, Kyrylo Trantin, 53 anni, e l’elefante Orazio, 20 anni. In altre foto, di repertorio, vedo Trantin con la giraffa africana Jambo, nel 2022, quando lei aveva 17 anni. L’articolo, di Kateryna Hodunova, si intitola “Come tenere al caldo un elefante e un gorilla a Kyiv nell’inverno più freddo della guerra totale”. Il gorilla, l’unico in Ucraina, si chiama Tony, è fotografato anche lui, ha ben 51 anni. (Leggo che un gorilla in natura vive fra i 35 e i 40 anni, ma a Berlino ce n’è una, Fatou, ritenuta la più vecchia del mondo, di 67 anni). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

