Lo strumento di Google per creare un intero videogioco in qualche secondo | come funziona Project Genie

Google lancia un nuovo strumento chiamato Project Genie, capace di creare un videogioco in pochi secondi. Basta scrivere un prompt e il software genera ambienti e personaggi, senza bisogno di competenze tecniche. La novità ha già fatto discutere, anche perché potrebbe rivoluzionare il modo in cui si producono i videogiochi e, più in generale, il lavoro nel settore. Ma ci sono anche preoccupazioni, visto che alcuni analisti temono crolli in borsa per aziende del settore che non sapranno adattarsi.

Dai mondi generati con un prompt ai crolli in borsa delle aziende del settore: Project Genie mostra come l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare il lavoro e l'intera industria videoludica.

