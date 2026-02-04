Lo Stato vende casa per 3,3 miliardi ma ne paga 5,4 in affitti Dove sta l' affare?

Lo Stato ha venduto immobili per 3,3 miliardi di euro, ma in affitti ne paga 5,4 miliardi. Una cifra che fa riflettere. La vendita di oltre 390 immobili nel 2004, tra Agenzia delle Entrate, Inps e ministeri, non ha portato a risparmi concreti. Anzi, da allora, lo Stato continua a spendere più di quanto ha incassato vendendo. La domanda è: dove sta l’affare?

Per lo Stato vendere gli immobili pubblici e poi riaffittarli ha portato vantaggi? Dopo vent'anni si possono fare i conti. Partiamo dal Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano, via della Moscova, a due passi dal Quadrilatero della moda: oltre 60 mila metri quadrati di facciate in travertino bianco, soffitti a volta e una grande vetrata che si affaccia sulla «Loggia della Fortuna», dove fino agli anni '90 si riuniva la commissione per le estrazioni del Lotto. Da almeno 80 anni lo stabile è occupato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, del Catasto, del Ministero delle Finanze e più recentemente dai Nas.

