Lo spettacolo La guerrà com' è in scena al Piccinni

Un viaggio appassionato tra esperienze vissute in prima linea, riflessioni sul diritto universale alla salute e la forza di chi ha scelto di ricucire vite invece che dividerle. Lo spettacolo, in tournée in Puglia in questi giorni, sarà al Teatro Piccinni: venerdì 6 (ore 21), sabato 7 (ore 20) e domenica 8 febbraio (ore 18) nell’ambito della stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture. In occasione della prima data barese, venerdì 6, alle ore 17.30 al Teatro Piccinni, prima dello spettacolo, per il ciclo “Dentro la scena”, si terrà uno speciale incontro con Elio Germano e Teho Teardo, condotto da Giancarlo Visitilli; interviene Giulia Gigante (Associazione Orizzonti).🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Gino Strada

Federico Buffa torna a teatro con “Olimpiadi tra guerra e pace”, uno spettacolo che unisce narrazione e sport.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gino Strada

Argomenti discussi: Attenzione! Ricordiamo che lo spettacolo LA GUERRA COM’ E' con Elio Germano si terrà Lunedì 9 marzo, ore 21 e non giovedì 29 gennaio; ’Pugni pesanti’ contro la guerra: al Verdi lo spettacolo di Campitelli; Al Ridotto del Teatro Verdi in scena una restituzione al pubblico delle allieve e degli allievi del terzo anno dell’ATCG; Giornata della Memoria, a Longiano uno spettacolo rivolto agli studenti -.

Il 6 febbraio, al Teatro Piccinni, prima dello spettacolo "La guerra com’è", realizzato in collaborazione con Emergency per ricordare Gino Strada, incontreremo Elio Germano e Teho Teardo. Sarà un’occasione per riflettere insieme su come il teatro possa aiutar - facebook.com facebook