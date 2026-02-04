Lo hanno tinto di viola con vernice tossica | oggi Benny è al sicuro ed è un cucciolo felice

Questa mattina Benny è stato portato in salvo. Era stato tinto di viola con una vernice tossica, ma ora sta bene e si sta riprendendo. Il cucciolo, di circa sei mesi, ha subito un brutto episodio a Los Angeles, ma finalmente è al sicuro da persone irresponsabili.

A volte la realtà supera la fantasia nel modo più oscuro possibile. È il caso di Benny, un cucciolo di circa sei mesi, incrocio tra un bassotto e un chihuahua, ritrovato a Los Angeles con il pelo completamente trasformato in un viola elettrico. Non si trattava di un gioco innocente, ma di un atto di violenza: il piccolo è stato ricoperto con una vernice tossica che gli ha causato gravi bruciature sulle orecchie e dolorose ulcere agli occhi. Fortunatamente, la strada di Benny ha incrociato quella di persone compassionevoli. Dopo un primo soccorso da parte di una famiglia locale, il cucciolo è stato affidato a Ellen Ballon Dante, responsabile della Deity Animal Rescue.

