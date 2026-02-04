LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 61-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V nere provano a ricucire l’ultimo strappo

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne, 61-67, nella partita di Eurolega. Le V nere provano a rientrare in partita negli ultimi minuti, ma non riescono a colmare lo svantaggio. Il pubblico inizia ad abbandonare le tribune, mentre Watson segna gli ultimi punti. La squadra di casa fatica a trovare continuità e deve subito prepararsi per la prossima sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-80 22 Watson. Comincia ad abbandonare le tribune il pubblico. Fallo di Alston che tiene Watson sul lato destro, sono due liberi, ma a -19?7 non ci sono sostanzialmente più speranze per la Virtus. 70-78 Azione similare tra Watson e Ndiaye dall’altra parte. 70-76 Alley oop Edwards-Niang! Proprio a inizio ultimo minuto. 68-76 22 Niang. 1’20” alla fine. Ajinca commette fallo sotto canestro su Niang che aveva ricevuto da Vildoza, liberi. 66-76 Angola batte Jallow e appoggia, poco più di 1’40” alla fine. 66-74 Non vuole sentir però parlare di resa Edwards: tripla a poco più di 2? dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Virtus Bologna perde terreno contro l'ASVEL Villeurbanne nel primo quarto della partita di Eurolega.

La Virtus Bologna lotta contro l'ASVEL Villeurbanne, ma si trova sotto di sei punti a metà partita.

