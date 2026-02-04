LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 61-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V nere provano a ricucire l’ultimo strappo
La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne, 61-67, nella partita di Eurolega. Le V nere provano a rientrare in partita negli ultimi minuti, ma non riescono a colmare lo svantaggio. Il pubblico inizia ad abbandonare le tribune, mentre Watson segna gli ultimi punti. La squadra di casa fatica a trovare continuità e deve subito prepararsi per la prossima sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-80 22 Watson. Comincia ad abbandonare le tribune il pubblico. Fallo di Alston che tiene Watson sul lato destro, sono due liberi, ma a -19?7 non ci sono sostanzialmente più speranze per la Virtus. 70-78 Azione similare tra Watson e Ndiaye dall’altra parte. 70-76 Alley oop Edwards-Niang! Proprio a inizio ultimo minuto. 68-76 22 Niang. 1’20” alla fine. Ajinca commette fallo sotto canestro su Niang che aveva ricevuto da Vildoza, liberi. 66-76 Angola batte Jallow e appoggia, poco più di 1’40” alla fine. 66-74 Non vuole sentir però parlare di resa Edwards: tripla a poco più di 2? dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
