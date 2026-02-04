LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 33-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i francesi più reattivi a metà gara

Questa sera a Bologna la Virtus affronta l’ASVEL Villeurbanne nel secondo tempo della partita di Eurolega. I francesi sono più reattivi e al giro di boa del primo tempo sono avanti 33-43. Nonostante i tentativi di Edwards, che ha già segnato 9 punti, l’Italbasket fatica a tenere il passo dei rivali, che con Angola in doppia cifra (11 punti) dominano sotto canestro. La Virtus deve ora reagire nella ripresa se vuole riaprire la sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VIRTUS: Edwards 9; ASVEL: Angola 11 Angola non riesce a segnare, ma l'ASVEL può dirsi soddisfatto di due quarti nei quali è avanti contro la Virtus Bologna. Jallow salta per cercare Hackett nell'ultimo possesso, non trova nessuno, rimessa ASVEL e Ivanovic s'infuria in maniera forse pittoresca, ma di sicuro evidente. Timeout prima dell'ultimo possesso ASVEL con 3?6 da giocare. 33-43 Realizza l'aggiuntivo Hackett. 32-43 Hackett spezza il raddoppio, usa il blocco di Smailagic e appoggia al vetro, c'è anche il fallo di Watson e con esso anche il libero aggiuntivo.

