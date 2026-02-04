LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 11-10 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | equilibrio dopo 5 minuti

Questa sera la Virtus Bologna ha iniziato la partita contro l’ASVEL Villeurbanne con un punteggio di 11-10 dopo i primi cinque minuti. I padroni di casa hanno già esaurito il bonus, e l’Angola della squadra francese ha sfruttato la situazione per ottenere due liberi a circa tre minuti dalla fine del primo quarto. La partita resta equilibrata e si aspetta un secondo tempo di gioco intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 12 Angola. Già finito il bonus della Virtus, lo sfrutta Angola per avere due liberi a 3’09” dalla prima sirena. E arriva il timeout televisivo dopo sei minuti. 13-10 ALSTON! Ancora una transizione per le V nere che stanno usando ogni momento possibile per correre. 11-10 JALLOW! Transizione e vantaggio virtussino! 9-10 Va fino in fondo Niang con la schiacciata! 7-10 Penetrazione vincente di Angola per linee centrali. 7-8 22 Eboua. 3’25” trascorsi. Eboua si divincola vicino a canestro, ottiene sia il fallo che i due liberi. 7-6 EDWARDS! Tripla dal mezzo angolo con la finta che vale il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

