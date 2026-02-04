LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | slitta la prima manche definito il nuovo orario

Questa sera la prima manche del singolo maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha subito uno slittamento. La partenza è stata rinviata, e ora il nuovo orario è stato ufficialmente comunicato. Alle 20.00 è stato dato il via alla prima manche, con lo svedese Svante Kohala che ha aperto le danze. I tifosi restano in attesa di vedere chi riuscirà a conquistare il miglior tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Inizia la prima manche!! Partito lo svedese Svante Kohala. 19.56 Queste alcune immagini che arrivano da Cortina: A je?li kto? si? zastanawia nad przyczynami opó?nienia treningu saneczkarzy – odsy?am na Instagrama naszego zawodnika, Mateusza Sochowicza. Sypn??o?niegiem w Cortinie! #TeamPL #Luge #Olympics #MilanoCortina2026 https:t.cojxuvpYvg4G pic.twitter.comMQLAd9Oqay — Wojciech Nowakowski (@WojNowsport) February 4, 2026 19.49 L’orario di inizio della prima manche è stato spostato alle 20.00. Vedremo se per quell’ora si potrà effettivamente iniziare o se la partenza slitterà ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

