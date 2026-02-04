LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano i Giochi con l’incognita neve!

Sono iniziati i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con la prima prova di discesa libera maschile a Bormio. La gara si svolge sotto una neve che presenta alcune incognite, e gli atleti sono già in pista per cercare di conquistare il miglior tempo. La mattinata si presenta con condizioni difficili, e l’interesse è alto tra tifosi e appassionati di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Neve permettendo, inizia questa mattina l’avventura dei Giochi Olimpici italiani nello sci alpino con la prima prova della discesa libera che si disputerà sabato mattina su una delle piste più belle e difficili del mondo, la Stelvio. In casa Italia, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Giovanni Franzoni, che si preannuncia fra i grandi protagonisti della gara a Cinque Cerchi dopo la vittoria autoritaria in SuperG e il podio conquistato in discesa a Wengen e la splendida vittoria nella mitica discesa libera di Kitzbuehel, che hanno definitivamente acceso i riflettori sul giovane azzurro, confermandone il potenziale anche ai massimi livelli della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

