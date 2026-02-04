LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano i Giochi con l’incognita neve!

Sono iniziati i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con la prima prova di discesa libera maschile a Bormio. La gara si svolge sotto una neve che presenta alcune incognite, e gli atleti sono già in pista per cercare di conquistare il miglior tempo. La mattinata si presenta con condizioni difficili, e l’interesse è alto tra tifosi e appassionati di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Neve permettendo, inizia questa mattina l’avventura dei Giochi Olimpici italiani nello sci alpino con la prima prova della discesa libera che si disputerà sabato mattina su una delle piste più belle e difficili del mondo, la Stelvio. In casa Italia, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Giovanni Franzoni, che si preannuncia fra i grandi protagonisti della gara a Cinque Cerchi dopo la vittoria autoritaria in SuperG e il podio conquistato in discesa a Wengen e la splendida vittoria nella mitica discesa libera di Kitzbuehel, che hanno definitivamente acceso i riflettori sul giovane azzurro, confermandone il potenziale anche ai massimi livelli della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano i Giochi con l’incognita neve! Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chance Questa mattina a Crans-Montana la prima prova di discesa maschile è stata cancellata all’ultimo minuto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Magica NICOL DELAGO, prima VITTORIA in coppa del mondo per lei | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chance; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano i Giochi con l’incognita neve!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, ... oasport.it Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prova discesa maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaSignore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo programma dello sci alpino per quanto ... oasport.it Sci Alpino, tanti giovani in pista nelle competizioni del fine settimana: Ludovica Faccio quarta nel Gigante Cittadini in Val Cenis - facebook.com facebook La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com

