LIVE Novara-Benfica0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-11inizio molto equilibrato

La partita tra Novara e Benfica in Champions League femminile sta tenendo con il fiato sospeso. Il primo set si è aperto con un punteggio di 12-11, e finora si registra un equilibrio tra le due squadre. Le giocatrici si scambiano punti con grande intensità, e il pubblico segue con attenzione ogni azione. Al momento, il risultato è fermo sul 0-0, ma l’andamento promette emozioni fino all’ultimo punto.

13-13 Ace di Ubavic! Gran servizio potente e preciso della serba. 13-12 Accorcia Stout che schiaccia a terra una palla contesa sopra la rete. 13-11 Tolok ancora a segno! Bel colpo spinto in diagonale stretta della russa. 12-11 Muro ad uno di Tolok! Novara di nuovo avanti! 11-11 Mamma mia che inizio di Costantini! Altro primo tempo al centro vincente! Non sbaglia nulla per adesso l'azzurra. 11-10 Mani fuori trovato perfettamente da Ubavic da posto 2. 10-10 Ancora Costantini! Primo tempo potente dell'azzurra! 10-9 Tornano avanti le portoghesi con il primo tempo di Stout.

