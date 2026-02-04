Oggi si gioca l’ultimo match della fase a gironi della Champions League femminile di volley. Novara affronta Benfica in una partita decisiva per le sorti della qualificazione. La sfida si svolge in diretta, con gli occhi puntati sui risultati che potrebbero determinare chi passerà agli ottavi. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni punto di questa partita importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor Gorgonzola Novara e Benfica, sesta e ultima partita della fase a gironi della più importante competizione europea. Le piemontesi ospitano al PalaIgor le compagine lusitana, che all’andata fu sconfitta agilmente con un secco 3-0. L’Igor Gorgonzola è già sicura del passaggio del turno, ma la sfida di stasera può tornare utile per avere un tabellone sulla carta più morbido quando la manifestazione entrerà davvero nel vivo. Nonostante le due sconfitte contro il fortissimo Fenerbahce, le ragazze di coach Bernardi sono già sicure del passaggio del turno come seconde del proprio girone, posto che garantisce l’accesso ai play off. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ultimo match della fase a gironi

Approfondimenti su Novara Benfica

Benvenuti alla diretta testuale della partita di Champions League femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica.

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Benfica e Novara, valida per la Champions League 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Novara Benfica

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT; Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Lodz in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la rimonta vale il secondo posto per le piemontesi.

Dove vedere in tv Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica chiude il girone senza più verdetti da emettere, ma conserva comunque un valore non secondario nel percorso ... oasport.it

Champions League: ultimo impegno della Pool B per Novara contro il BenficaLa squadra di Bernardi, sicura del secondo posto nel raggruppamento, cerca una bella prestazione davanti al pubblico del Pala Igor prima della fase ad eliminazione diretta ... tuttosport.com

Champions League: ultimo impegno della Pool B per Novara contro il Benfica - facebook.com facebook