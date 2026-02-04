LIVE Novara-Benfica 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-17 padrone di casa in grande spolvero!

Novara batte 2-0 il Benfica nel match di Champions League volley femminile. Le padrone di casa dominano il primo set, chiuso 25-17, e nel secondo si mantengono avanti, allungando le distanze. In campo, Novara si mostra più compatta e aggressiva, approfittando anche di alcuni errori delle avversarie. La partita resta aperta, ma le italiane sembrano avere il controllo e puntano a chiudere presto l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Diagonale vincente di Ubavic da zona 2. 4-2 Alsmeier trova l'ace! Sbaglia la ricezione Cetin che regala il punto a Novara. 3-2 Pallonetto morbido sopra il muro di Tolok! Punto intelligentissimo dell'opposta. 2-2 Ancora Alsmeier con la diagonale da posto 4! 2-1 Pallonetto vincene di Ubavic da posto 2 verso il centro del campo. 1-1 Alsmeier trova il punto con la diagonale ben piazzata verso zona 5! 0-1 Tolok tira di poco larga la parallela verso zona 5. COMINCIA IL TERZO SET 25-17 Chiude Ishikawa con la sciarpata in parallela da posto 4! Novara si prende il secondo set! 24-17 Lunga stavolta la battuta della russa.

