LIVE Novara-Benfica 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-6 le piemontesi vedono lo striscione del traguardo!

Novara sta vincendo 2-0 contro Benfica nella partita di Champions League femminile di volley. Le piemontesi sono vicine a conquistare il primo punto della serie, con un vantaggio di 12-6. Tolok ha messo a segno un colpo molto bello, un diagonale che nessuna può fermare, e ha portato la squadra in zona 1. La partita prosegue in modo intenso e tutto sembra pronto per il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Diagonale indifendibile di Tolok! Colpo profondo verso zona 1 vincente per la russa. 16-12 Ishikawa torna a far punto con la parallela potente da posto 4! 15-12 Mayara ancora protagonista con il mani fuori vincente. 15-11 Stavolta l'opposta del Benfica trova il punto in diagonale. 15-10 Tocca l'asta l'attacco in parallela della neo entrata Da Silva Mayara. punto per Novara. 14-10 Primo tempo di Stout che trova il punto con il colpo verso zona 5. 14-9 Stavolta è buono l'attacco a due mani di Alsmeier! Attacco spinto, ma regolare. 13-9 Ancora un errore di Alsmeier, fallo della schiacciatrice che accompagna eccessivamente un colpo spinto.

