LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | ultima giornata di prove!

Inizia l’ultima giornata di test pre-stagionali a Sepang. Le squadre e i piloti sono in pista, pronti a mettere a punto le moto prima dell’inizio del campionato. La giornata si prospetta intensa, con molte novità da valutare e miglioramenti da apportare. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, aspettando di vedere chi farà il miglior tempo e quali novità tecniche emergeranno.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Va a concludersi, quindi, la fondamentale tre-giorni di lavoro in pista che, a questo punto, ci darà le prime conferme importanti in direzione dell'esordio del Mondiale di MotoGP 2026 del Gran Premio di Thailandia. Con le ultime otto ore odierne si andranno, quindi, a completare le 24 ore di sessioni. Quale sarà il programma di questo giovedì 5 febbraio sulla pista di Sepang? Il Day-3 dei test scatterà ancora una volta alle ore 03.

