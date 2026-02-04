LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Joan Mir vola in vetta su Di Giannantonio 4° Bagnaia inizio lento per Marc Marquez

Joan Mir ha preso il comando al test di Sepang, volando in vetta nella classifica provvisoria. Risponde bene alle aspettative e si lascia alle spalle i rivali come Di Giannantonio. Bagnaia si piazza quarto, mentre Marquez fatica a partire bene e fa segnare un inizio lento. Intanto, Franco Morbidelli continua a migliorare e ora si trova in seconda posizione con un tempo di 1:56.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.06 Franco Morbidelli migliora ancora e ora è secondo in 1:56.983 a 109 millesimi da Joan Mir. Anche il pilota romano abbatte il muro dell’1:57. 04.03 Proseguono i time attack sfruttando le temperature non torride al momento. Maverick Vinales sale al terzo posto a 252 millesimi, quarto Franco Morbidelli a 429 con 10 su Pecco Bagnaia. 04.00 Che tempo di Joan Mir!! Lo spagnolo del team HRC Honda vola ed è il primo ad abbattere il muro dell’1:57!! Chiude in 1:56.874 con 175 millesimi su Di Giannantonio. Brad Binder sale in settima posizione a 879 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang si è assistito a una sessione di test vivace.

Questa mattina a Sepang è iniziato il test ufficiale della MotoGP.

