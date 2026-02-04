LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio sfiora il tempo di Marquez di ieri ottimo Bagnaia

In diretta da Sepang, i test della MotoGP sono ancora caldi. Antonio Di Giannantonio si avvicina al tempo segnato ieri da Marquez, mentre Bagnaia continua a mostrare ottimi segnali. Poco fa, Joan Mir è entrato in pista con la Honda ufficiale, pronto a mettere a punto la sua moto per le prossime gare. La giornata resta intensa e ricca di colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.45 Joan Mir entra in azione a Sepang con la Honda ufficiale. The dawn of the second day and @JoanMirOfficial isn’t waiting around! #SepangTest pic.twitter.comebuwxT5H2p — Honda HRC Castrol – MotoGP (@HRCMotoGP) February 4, 2026 03.42 Lavoro serrato al box Red Bull KTM. Day let’s go! #KTM #ReadyToRace #SepangTest pic.twitter.com7ohuuNpnRg — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTMRacing) February 4, 2026 03.39 Lorenzo Savadori sale in settima posizione a 1.517, ottavo Diogo Moreira a 1.522. 03.36 Raul Fernandez migliora ancora e scende a 1:57.640 rimanendo terzo ma a 591 millesimi da Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

