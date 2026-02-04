LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | aumenta l’intensità della pioggia Mir in testa alla classifica

La pioggia si intensifica a Sepang, rendendo la pista sempre più scivolosa. I piloti continuano ad affrontare condizioni difficili durante il test, con Mir che si mantiene in testa alla classifica. La situazione si fa più complicata di minuto in minuto, mentre gli pneumatici devono fare i conti con l’acqua che cade copiosa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51 L’intensità della pioggia è aumentata negli ultimi minuti, rendendo sempre più bagnato l’asfalto del circuito. Vedremo se i piloti riusciranno a tornare in pista da qui al termine della sessione. 9.48 Di seguito la classifica aggiornata della sessione pomeridiana, escludendo quindi i tempi del mattino: 1 Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) 1:58.094 2 Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.241 3 Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team (Ducati) +1.308 4 Johann Zarco – LCR Honda (Honda) +2.589 5 Lorenzo Savadori – Aprilia Racing (Aprilia) +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang è ancora battaglia tra i piloti.

Questa mattina a Sepang, Mir sorprende tutti e si mette in testa alla classifica durante il test ufficiale.

LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 2 SESSION 1

