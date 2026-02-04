LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | sta per iniziare il match si decide tutto per il primo posto!

Questa sera a Milano va in scena una partita decisiva per la Champions League femminile di volley. Le due squadre si affrontano per il primo posto nel Girone C. Tra pochi minuti il match inizia, e tutto può ancora succedere. I tifosi sono già presenti, pronti a sostenere le loro squadre fino all’ultimo punto. La partita promette emozioni intense e un risultato aperto fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Sta per iniziare il match tra Milano e Istanbul, che decreterà la vincitrice del Girone C di Champions League. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Eczacibasi Istanbul, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La squadra di Paola Egonu gioca in casa per ottenere il primo posto del Gruppo C e per l’accesso diretto ai quarti di finale. L’andata è finita 3-2 per la squadra turca, unica sconfitta per ora delle ragazze di Stefano Lavarini che nel percorso europeo hanno battuto 3-0 e 1-3 l’ Olympiacos e 3-0 e 0-3 lo Zeleznicar, riuscendo ad ottenere un totale di tredici punti in classifica, uno in più rispetto alle turche che oltre la già citata vittoria contro le campionesse della Supercoppa italiana, hanno vinto per 3-0 e 0-3 contro lo Zeleznicar, per poi battere nel girone di ritorno anche l’ Olympiacos per 3-0: tuttavia, all’andata contro la squadra greca è arrivata la sconfitta per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

