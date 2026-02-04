LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | si mette male per le padrone di casa nel terzo set 12-19

La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul in Champions League femminile si fa difficile per le padrone di casa. Nel terzo set, Milano fatica a tenere il passo e si trova sotto 12-19. Le azioni sono intense, con momenti di grande gioco, ma l’Eczacibasi mette pressione e mantiene il vantaggio. Rettke prova a risollevare le sue, mentre Akimova firma un muro spettacolare. La gara resta aperta, ma il rischio di perdere il set cresce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Primo tempo di Rettke. 16-23 Grandissimo muro di Akimova. 15-23 Errore in ricezione, l'Istanbul ne approfitta. 15-22 Pipe di Ekrek! 15-21 Bosio non riesce nella difesa. 15-20 Akimova piazza la parallela. 14-20 Parallela di Boden. 14-19 Diagonale di Lanier. 13-19 Errore al servizio dell'Eczacibasi. Time-out di Milano. 12-19 Akimova piazza la parallela da seconda linea ma pesta la riga. 12-18 Ace di Sahin. 12-17 Primo tempo di Jack-Kisal. 12-16 Parallela di Akimova. 11-16 Erkek trova il mani fuori, ma Milano doveva approfittare meglio della free ball precedente.

