LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia lo spareggio per i quarti di finale!

Questa sera a Milano va in scena lo spareggio tra la squadra italiana e quella turca per i quarti di finale della Champions League di volley femminile. Dopo i primi scambi, il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0, ma le azioni sono intense e le due formazioni spingono forte. La partita è iniziata bene per Milano, che ha segnato grazie a un tocco di Bosio, mentre in precedenza il Fast ha già portato a casa due punti con Jack e Kisal. La sfida promette grandi emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Fast di Jack-Kisal. 2-0 Muro di Danesi! 1-0 Inizia benissimo la sfida per Milano, con il tocco di seconda di Bosio. INIZIA IL MATCH 20.00 Sta per iniziare il match, sta sera l'Allianza Cloud è infuocato! 19.56 Le due squadre stanno prendendo il centro del campo per il saluto di rito. 19.53 Novara ha vinto 3-0 sul Benfica, mentre Scandicci ci prova ma deve arrendersi sul 3-2 contro il Vafikbank. 19.50 Mancano dieci minuti all'inizio del match. 19.48 Nell'Eczacibasi troviamo una vecchia conoscenza della Nazionale italiana, Ebrar Karakurt, schiacciatrice che con la Turchia ha fatto spesso soffrire le azzurre, che di certo non si sono mai tirate indietro facendo nascere con le sultane della rete una meravigliosa rivalità.

