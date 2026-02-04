LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio italiano a metà del primo set 16-11

La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul nel volley femminile Champions League è appena iniziata. Milano prende subito il comando nel primo set, con un vantaggio di 16-11. Le italiane mostrano determinazione e controllo, ma le turche non mollano e riducono lo svantaggio a 18-13. Stysiak sale in cattedra con una parallela sui tre metri, portando il punteggio a 18-12. La sfida resta aperta e il pubblico segue con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-13 Ancora Stysiak che trova il mani fuori su Lanier. 18-12 Parallela sui tre metri di Piva! 17-12 Parallela di Stysiak. 17-11 Altra pipe di Lanier, che questa volta sceglie la delicatezza con un colpo tagliato mettendo da parte la potenza. Altro time-out dell'Eczacibasi. 16-11 Esce la pipe di Karakurt, ma che difesa di Paola Egonu! 15-11 Piva trova la diagonale da posto quattro. 14-11 Anche le turche chiudono un ottimo primo tempo. 14-10 Altro primo tempo di Danesi. 13-10 Fersino ci prova ma non riesce nella difesa impossibile. 13-9 Primo tempo di Danesi, sono già tre i suoi punti.

