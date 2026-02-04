La partita tra Conegliano e Lodz si conclude con un netto 3-0 per le venete. La squadra italiana domina dall’inizio alla fine e si assicura un posto ai quarti di finale della Champions League femminile. I tifosi possono già pensare alle prossime sfide, mentre questa sera il match si chiude con una vittoria schiacciante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai quarti di finale con Conegliano. Buona serata! 21.56: 15 i punti di Zhu, che a nostro avviso meritava il titolo di migliore in campo, viste anche le ottime percentuali, 13 per Haak, 10 per Sillah, 9 per Lubian. In casa Lodz 9 punti per Mariana, 6 per Stefanik, 5 per Obiana 21.55. Un’ora e 25 minuti sono bastati alla squadra veneta per avere la meglio di un arrendevole LKS Commerceon Lodz con Haak (MVP) e Zhu sugli scudi e la solita Wolosz impeccabile. Non hanno giocato Fahr, De Gennaro e Gabi, sostituite da Lubian, Scognamillo e Sillah 25-12 Muroooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuu! Conegliano vince la sua 28ma partita a fila ed eguaglia così il record del Vakifbank. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-LKS Commercecon Lodz 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per le venete

Questa sera a Conegliano le ragazze della squadra locale hanno vinto facilmente contro il LKS Commercecon Lodz, portandosi sul 2-0 nel secondo set con un punteggio di 25-18.

Segui la diretta della partita tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, valida per la Champions League femminile di volley.

GAMEDAY . CONEGLIANO vs LKS Commercecon LÓDZ Pool D - Leg6 20:30 Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarra facebook