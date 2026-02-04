LIVE Conegliano-LKS Commercecon Lodz 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | tutto facile per le venete nel secondo set 25-18

Questa sera a Conegliano le ragazze della squadra locale hanno vinto facilmente contro il LKS Commercecon Lodz, portandosi sul 2-0 nel secondo set con un punteggio di 25-18. La partita è stata fluida e senza grandi sorprese, con le venete sempre in controllo. Durante la diretta si sono visti alcuni scambi intensi, come l’attacco di Haak e l’errore al servizio del Lodz. La sfida continua, ma fin qui le padrone di casa sembrano avere tutto sotto controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaah 2-2 Out Cechetto da zona 2 1-2 Mano out Cechetto da zona 2 1-1 Errore al servizio Lodz 0-1 Primo tempo Stepanik 25-18 La palla spinta di Haak da zona 2. Conegliano si porta sul 2-0 24-18 Out Scszyrba da zona 4 23-18 Diagonale stretta di Cechetto da zona 2 23-17 Vincente Adigwe da zona 2 22-17 Errore al servizio Conegliano 21-17 Muro di Centka 21-16 Diagonale di Mariana da zona 4 21-15 Out Centka da zona 2 20-15 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 19-15 Diagonale di Zhu da zona 4 18-15 Ancora il diagonale di Mariana da zona 4 18-14 Mano out Mariana da zona 4 18-13 Mano out Mariana da zona 4 18-12 Primo tempo dietro di Chirichella 17-12 Errore al servizio Conegliano 17-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaan 16-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaan 15-11 Primo tempo dietro Lubian 14-11 Mano out Szczyrba da zona 4 14-10 La pipe di Zhu 13-9 Out il primo tempo di Stepanik 12-9 Diagonale di Haak da zona 2 11-9 Parallela di Mariana da zona 4 11-8 Sillah vince il contrasto a rete 10-8 Lafast in parallela di Chirichella 9-8 Primo tempo Stepanik 9-7 In rete l'attacco di Cechetto 8-7 Primo tempo dietro Obiala 8-6 Vincente Haak da zona 2 7-6 Errore al servizio Conegliano 7-5 La slash di Zhu 6-5 Obiala vince il contrasto a rete 6-4 Primo tempo di Lubian a chiudere una lunga azione! 5-4 Muroooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaak 4-4 Diagonale di Haak da zona 2 3-4 Primo tempo Stepanik 3-3Vincente Haak da zona 2 2-3 Pallonetto vincente di Sillah da zona 4 1-3 La pipe di Mariana 1-2 Errore di Haak 1-0 La pipe di Haak 25-17 Parallela di Zhu da zona 4.

