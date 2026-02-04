Il campionato europeo di ciclismo su pista si svela con una prima giornata intensa. Le ultime gare hanno visto Kiriltsev conquistare il bronzo nella finale velocità maschile, mentre Leitao ha portato a casa l’oro nell’Omnium. La competizione entra nel vivo, con gli atleti che danno il massimo per salire sul podio. Gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale, aspettando le prossime emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:36 Kiriltsev vince la prima manche della finale per il bronzo della velocità individuale maschile. 18:36 Simone Consonni, ad eccezione della buona prova nell’eliminazione, non è riuscito ad incidere e chiude decimo con 86 punti. 18:34 La classifica finale dell’Omnium maschile 1 Iuri Leitao POR 140 2 Yanne Dorenbos NED 131 3 Roger Kluge GER 126 4 Henry Hobbs GBR 118 5 Milan van den Haute BEL 108 6 Ilya Savekin AIN 103 7 Alex Vogel SUI 99 8 Rasmus Pedersen Lund DEN 95 9 Oscar Nilsson Julien FRA 89 10 Simone Consonni ITA 86 11 Matti Dobbins IRL 85 12 Nejc Peterlin SLO 74 13 Ramazan Yilmaz TUR 66 14 Adam K?enek CZE 66 15 Maximilian Schmidbauer AUT 53 16 Sebastian Mora Vedri ESP 46 17 Heorhii Chyzhykov UKR 44 18 Bertold Drijver HUN 14 19 Dzianis Mazur AIN 2 20 Nikolaos Manthos GRE -14 21 Gustav Johansson SWE -47 18:31 Leitao vince il titolo con 140 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Leitao oro nell’Omnium maschile

Approfondimenti su Europei 2026

Al via l’ultima prova dell’Omnium maschile ai Campionati Europei di ciclismo su pista.

Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

Ultime notizie su Europei 2026

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: al via l’ultima prova dell’Omnium maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 Leitao vince lo sprint e sale a 101. 18:11 Hobbs si porta così al comando con 117 punti. 18:10 Il ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in garaSiamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium - x.com

Continua l'appassionante avventura della nostra Nazionale di Ciclismo su Pista agli Europei di Konya. Con un tempo incredibile il nostro Renato Favero rimonta il suo avversario e si va a prendera una grande medaglia di bronzo che rimpingua il medagliere. - facebook.com facebook