LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | al via la corsa a punti femminile

L’attesa è finita. Alle Europee di ciclocross su pista, le atlete sono scese in strada e hanno iniziato la corsa a punti femminile. Lotte Kopecky ha aperto le danze con un attacco deciso, mentre Imogen Wolff ha conquistato i tre punti nel terzo sprint. La gara è appena iniziata e la tensione si fa sentire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Lotte Kopecky rompe gli indugi e parte all’attacco. 19:10 La britannica Imogen Wolff conquista i cinque punti del terzo sprint. 19:08 Berteau e Konrad prendono il giro e volano in testa alla classifica generale. 19:07 Palina Konrad si riporta sulle due battistrada e conquista i cinque punti del secondo sprint. 19:05 Provano l’attacco Berteau e Wong. 19:04 Anita Baima è terza nel primo sprint e conquista due punti. 19:04 La startlist della corsa a punti femminile 70 Stenberg Anita Yvonne – NOR 60Gedraityt? Akvile – LTU 54 Baima Anita – ITA 12. N?mcova Barbora – CZE 90. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera i campionati europei di ciclismo su pista continuano con le gare in diretta.

