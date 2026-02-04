Liù Bosisio | la brava attrice che rinnegò Fantozzi e Homer Simpson

Ripercorriamo la carriera di Liù Bosisio, un’attrice italiana che ha segnato il teatro e anche il cinema. Dopo aver avuto ruoli importanti, ha deciso di allontanarsi da personaggi come Fantozzi e Homer Simpson, confermando il suo talento e la sua versatilità. La sua lunga esperienza si distingue per la capacità di reinventarsi e di affrontare sfide diverse nel mondo dello spettacolo.

Ripercorriamo la carriera di Liù Bosisio, brava attrice con una lunga carriera in teatro, ma con incursioni anche in Cinema e Tv. Cos’hanno in comune Ugo Fantozzi e Homer Simpson? A parte l’aspetto goffo e l’ingenuità? Il fatto di aver avuto, in maniera diversa, come moglie, o quasi, Liù Bosisio. Al secolo Luigia Bosisio Mauri, attrice, cabarettista, doppiatrice e scrittrice di origini milanesi. Infatti, la Bosisio è stata l’interprete di Pina Fantozzi nei primi due film della saga dedicata al ragioniere più sfortunato d’Italia e in Superfantozzi. Ma anche la doppiatrice di Marge Simpson, come noto dagli appassionati della serie animata, moglie di Homer. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Approfondimenti su Liù Bosisio

Ultime notizie su Liù Bosisio

