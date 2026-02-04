Litigano per una donna | luci blu in via Toti

Poco prima delle 18 di oggi, una lite violenta ha coinvolto due uomini in un locale di piazza Garibaldi. La discussione è poi proseguita in via Toti, dove le tensioni sono aumentate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno cercato di calmare gli animi e bloccare i coinvolti. Durante l’intervento, sono scattate le luci blu delle volanti, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato il litigio, apparentemente “per una donna”.

Poco prima delle 18 di oggi, 4 gennaio, in un locale di piazza Garibaldi è scoppiata una violenta lite tra due persone, poi continuata in via Toti. Secondo alcuni dei presenti sulla scena, che conoscono di vista uno dei due coinvolti, ci sarebbe di mezzo una donna. Entrambi di nazionalità.

