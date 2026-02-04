Listone Gazzetta | le quotazioni di tutti i giocatori al Fantacampionato

Questa mattina la Gazzetta ha pubblicato il listone aggiornato con le quotazioni di tutti i giocatori del Fantacampionato. Füllkrug si conferma il più costoso, mentre i giovani come Palestra, Bernasconi, Bartesaghi e Vergara vedono le loro valutazioni crescere di giorno in giorno. I cambiamenti sono evidenti e fanno riflettere su quali giocatori siano più in vista per le prossime partite.

Il listone ufficiale del Fantacampionato, aggiornato agli acquisti del mercato invernale, è ora disponibile. Dal calciatore più costoso alle scommesse low cost, passando per tutti i nuovi arrivi: non manca davvero nessuno.

