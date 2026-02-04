Il governo ha deciso di mettere fine ai trucchi usati da alcune persone per sembrare in ordine nelle liste di attesa. Questi metodi, considerati scandalosi, devono sparire, perché non è giusto che si possa ingannare chi aspetta onestamente. Le autorità promettono controlli più severi e sanzioni più dure contro chi cerca di aggirare le regole. La questione è diventata un problema di trasparenza e correttezza, e ora si punta a ristabilire la fiducia tra cittadini e servizi pubblici.

“Basta a trucchi scandalosi, devono cessare quelle pratiche per apparire in ordine quando in ordine non si è”. Lo ha scandito il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo con insolita durezza alla presentazione dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas nel corso del 2025. Controlli che, ha rivendicato il ministro, hanno riguardato anche il tema delle liste d’attesa. E questo fin dal 2023, “su mia disposizione”. Un’azione nata dal fatto che i dati “evidenziavano un eccessivo ricorso all’intramoenia. Ora le regole sono chiare ”, ha sottolineato Schillaci, aggiungendo che prima di questo governo “nessuno si era occupato davvero di liste d’attesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liste d’attesa: “Basta ai trucchi scandalosi per apparire in ordine”

