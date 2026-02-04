La lista di Roberto Vannacci, l’ex esponente della Lega, supera di poco il 3% nelle ultime indagini di opinione. Il risultato sorprende molti analisti, che non si aspettavano una performance così vicina alla soglia di sbarramento. Ora si attende di vedere se riuscirà a entrare in parlamento o meno.

La lista guidata da Roberto Vannacci, ex esponente della Lega, si è classificata appena sopra la soglia di sbarramento del 3% in un’indagine di opinione condotta da Youtrend per. Il dato, rilevato nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 2026, ha sorpreso gli osservatori politici che fino a poche settimane fa non davano per scontata una rappresentanza parlamentare per il nuovo progetto politico. L’uscita dalla Lega da parte di Vannacci, che ha portato con sé una parte significativa del nucleo moderato del partito, ha generato un’onda di cambiamenti nel panorama elettorale italiano, soprattutto in aree tradizionalmente legate al centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lista Vannacci supera soglia di sbarramento, risultato che sorprende gli analisti politici

Approfondimenti su Vannacci Lega

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Ritrovato nei fondali di Brucoli un aereo Usa della Seconda guerra mondiale: è un Douglas C?47.

Il sondaggio: lista Vannacci oltre la soglia di sbarramentoROMA La scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci produce un effetto sul quadro elettorale. In una prima rilevazione di Youtrend per Sky ... corrieredellacalabria.it

Vannacci, l’addio alla Lega lo fa sprofondare nelle preferenze della ReteRoberto Vannacci ha abbandonato la Lega per andare avanti in politica con un proprio simbolo e partito, probabilmente con orizzonte del 2027, quando l’Italia tornerà al voto per rinnovare il parlament ... ilgiornale.it

Vannacci fonda il suo partito. Sarebbe una sconfitta strategica importante per Salvini. Andrà da solo Avrebbe più potenziale, mentre il centrodestra rischierebbe la sconfitta. Si alleerà con il centrodestra Meno potenziale di lista, più potenziale di coalizione x.com

VANNACCI DEPOSITA IL NUOVO LOGO “FUTURO NAZIONALE”: ADDIO A SALVINI PIÙ VICINO Vannacci si preparare a salutare la Lega e per proporre una sua lista alle prossime elezioni politiche Il generale assicura di no, ma il nuovo marchio s - facebook.com facebook