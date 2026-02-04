Lirica la scossa di Rigoletto E Cassi è profeta in patria

Questa sera al teatro, la scena si anima con un Rigoletto che scuote il pubblico, portando in scena una versione intensa e coinvolgente. Il Duca si presenta travestito da studente, mentre una giovane si finge mendicante, e i cortigiani si mostrano con sorrisi di circostanza dietro maschere di cortesia. La rappresentazione cattura l’attenzione e fa riflettere sulle apparenze e i inganni della nobiltà.

Un Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell'amabilità. E sopra tutti: Rigoletto, il giullare del Duca. Un attore, un uomo di teatro, un burattino ridicolo ammaestrato da una società crudele ad essere complice e vittima allo stesso tempo. Tuttavia Rigoletto è anche un padre: protettivo ma incapace di ascoltare, presente ma chiuso nel silenzio. Un silenzio che diventa crepa, ferita, dramma. Da quella crepa prende forma un nuovo "Rigoletto": la celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi, nella nuova co-produzione tra Venti Lucenti e Fondazione Guido d'Arezzo, debutterà venerdì 6 febbraio alle 20 e domenica 8 febbraio alle 17 al Teatro Petrarca di Arezzo.

