Arezzo, 4 febbraio 2026 – La lirica torna protagonista nella città, con un nuovo allestimento di Rigoletto che sta facendo discutere. Sul palco, come sempre, il Duca si finge studente, mentre una giovane si traveste da mendicante. I cortigiani giocano con le maschere e le apparenze, creando un'atmosfera di mistero e inganno. La rappresentazione sta attirando tanti spettatori, che colgono il ritmo e la forza delle scene.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Lirica, la scossa di Rigoletto, Cassi è profeta in patria. Un Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell’amabilità. E sopra tutti: Rigoletto, il giullare del Duca. Un attore, un uomo di teatro, un burattino ridicolo ammaestrato da una società crudele ad essere complice e vittima allo stesso tempo. Tuttavia Rigoletto è anche un padre: protettivo ma incapace di ascoltare, presente ma chiuso nel silenzio. Un silenzio che diventa crepa, ferita, dramma. Da quella crepa prende forma un nuovo “Rigoletto”: la celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi, nella nuova co-produzione tra Venti Lucenti e Fondazione Guido d’Arezzo, debutterà venerdì 6 febbraio alle 20 e domenica 8 febbraio alle 17 al Teatro Petrarca di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera al teatro, la scena si anima con un Rigoletto che scuote il pubblico, portando in scena una versione intensa e coinvolgente.

