L’Invisibile torna in replica su Rai Premium. La fiction ripercorre gli ultimi mesi della latitanza del boss di Cosa Nostra e il lavoro dei ROS che alla fine hanno portato alla sua cattura dopo trent’anni. Chi si fosse perso la messa in onda può recuperarla comodamente sul canale dedicato alle repliche.

L’Invisibile replica, dove rivedere le repliche della fiction “La Cattura di Matteo Messina Denaro”. “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” è una miniserie Rai che ricostruisce gli ultimi mesi della latitanza del boss di Cosa Nostra e il lavoro dei ROS che ha portato al suo arresto dopo trent’anni. La serie è andata in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026, con la regia di Michele Soavi e Lino Guanciale nel ruolo del colonnello Lucio Gambera. Il racconto mette in luce il lavoro “invisibile” degli investigatori, tra omertà, complicità e un territorio segnato dalla paura. Ma quando e dove rivedere le repliche della fiction La Cattura di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - L’Invisibile replica su Rai Premium ? Dove rivedere le repliche della fiction “La Cattura di Matteo Messina Denaro”

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: Calarmi nel male è stato un peso; Inediti e grandi classici ’Il cinema invisibile’; Report: in classe anche senza abilitazione. Il Ministero replica, oltre 156.000 assunzioni, coperto il 97,3% dell’organico di diritto sui posti comuni e 95,2% di sostegno; Lezione di Montanari davanti agli Uffizi per i lavoratori precari del museo. La replica delle Gallerie.

L’invisibile la cattura di Matteo Messina Denaro: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 1L’invisibile la cattura di Matteo Messina Denaro, ricostruzione della lunga latitanza del boss e dell’indagine che ha portato al suo arresto. maridacaterini.it

L'invisibile su Rai1 racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, nel cast anche Levante e Leo GassmannAl via L'invisibile, la miniserie sulla caccia a Matteo Messina Denaro. Guanciale guida un cast che include Levante e Leo Gassman ... virgilio.it

Il Natale per noi non finirà mai fino a che ci saranno questi film…ora su Rai Premium…chi è con noi - facebook.com facebook