L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro recensione | Lino Guanciale esalta il peso dell’attesa

La miniserie “L’invisibile” racconta l’attesa lunga e difficile per la cattura di Matteo Messina Denaro. La storia si concentra sui momenti di tensione, le speranze e le paure di chi ha seguito da vicino quello che sembrava un inseguimento infinito. Lino Guanciale si distingue nel ruolo, portando in scena con intensità il peso di quegli anni di caccia. La serie, divisa in due puntate, mette in luce non solo le operazioni di polizia, ma anche le emozioni di chi ha vissuto quell’epoca.

La nostra recensione de L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, miniserie in due puntate con Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann, Massimo De Lorenzo e Ninni Bruschetta. La miniserie in due puntate L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro racconta la fine della latitanza del boss mafioso senza mitizzare il personaggio ma mostrando piuttosto l'incessante lavoro del ROS dei Carabinieri. Diretta da Michele Soavi, la serie è interpretata da Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta e Paolo Briguglia per due intense prime serate di Rai 1.

