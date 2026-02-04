La cattura di Matteo Messina Denaro torna al centro dell’attenzione con una miniserie in due puntate. Lino Guanciale interpreta un personaggio che, attraverso l’attesa e il peso del suo ruolo, mette in evidenza come la tensione e l’incertezza possano influenzare chi cerca di catturare uno dei criminali più ricercati in Italia. La serie mostra la fatica, le speranze e le delusioni di chi lavora senza sosta, tra attese lunghe e decisioni decisive.

La nostra recensione de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, miniserie in due puntate con Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann, Massimo De Lorenzo e Ninni Bruschetta. La miniserie in due puntate L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro racconta la fine della latitanza del boss mafioso senza mitizzare il personaggio ma mostrando piuttosto l’incessante lavoro del ROS dei Carabinieri. Diretta da Michele Soavi, la serie è interpretata da Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta e Paolo Briguglia per due intense prime serate di Rai 1. Ultimatum. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, recensione: Guanciale esalta il peso dell’attesa

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da più di trent’anni, diventa ora una miniserie Rai.

Il 16 gennaio 2023 la polizia ha preso Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era in fuga da più di 30 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie TV - Spot

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L'invisibile, il cast della miniserie con Lino Guanciale e Levante; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi; L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, stasera la seconda e ultima puntata: le anticipazioni.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una seconda stagioneL'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una stagione 2. La serie è concepita come miniserie. tvserial.it

L'Invisibile, oggi seconda e ultima puntata della serie sulla cattura di Messina Denaro: le anticipazioni del 4 febbraioL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro va in onda oggi, mercoledì 4 febbraio su Rai 1, con il secondo e ... msn.com

Matteo Messina Denaro conquista gli italiani: boom di ascolti per "L'invisibile" - facebook.com facebook

La clip di “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” x.com