L’Inter viaggerà senza tifosi fino a marzo

L’Inter dovrà giocare le prossime partite senza i suoi tifosi più accaniti. Il ministro Piantedosi ha deciso di vietare loro di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, come punizione per l’incidente avvenuto durante l’ultima giornata. Un tifoso nerazzurro aveva lanciato un petardo in campo, colpendo il portiere della Cremonese. La decisione ha già scatenato reazioni tra i supporter, che si preparano a seguire le partite da casa.

2026-02-03 20:11:00 Il web è in trepidazione: Il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha annunciato martedì che i tifosi dell’Inter non potranno viaggiare come visitatori fino al 23 marzo, come sanzione dopo che un tifoso nerazzurro ha lanciato in campo un petardo che ha colpito il portiere della Cremonese nell’ultima giornata. “A seguito dei gravi disordini verificatisi, il Ministro dell’Interno ha vietato fino al 23 marzo 2026 lo spostamento dei tifosi dell’Inter, nonché la vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti in Lombardia. La squalifica esclude il duello contro il Milan dell’8 marzo, che si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) condiviso da entrambe le squadre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

