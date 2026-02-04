L’Inter a Monza contro il Torino | i nerazzurri in campo neutro dopo 25 anni

Questa sera l’Inter scende in campo a Monza contro il Torino, in una partita di Coppa Italia che si gioca in un campo neutro. È la prima volta dopo 25 anni che i nerazzurri affrontano una gara lontano da San Siro. La scelta del luogo sorprende molti tifosi, che si aspettavano di vedere la squadra giocare in casa. La partita si presenta come un banco di prova importante per l’Inter, che cerca di conquistare il passaggio del turno lontano dal suo stadio di sempre.

L’Inter e il Torino si affrontano questa sera in una partita di Coppa Italia che si gioca in un campo diverso da San Siro, il celebre stadio del Milan. Questo evento, raro negli ultimi decenni, rappresenta la prima volta dal 2001 che il club nerazzurro gioca una gara officiale in un ambiente esterno alla propria sede principale. La partita, prevista alle ore 20.30, si svolgerà all’U-Power Stadium di Monza, in seguito a un accordo organizzativo con la città di Milano, che ha reso impossibile l’utilizzo del Meazza per motivi legati ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Nonostante la presenza di un pubblico ufficiale, la partita è stata classificata formalmente come casalinga per l’Inter, ma in pratica si gioca in campo neutro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

