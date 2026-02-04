Lino Guanciale L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro | video interviste al cast

Le nostre video interviste a Lino Guanciale e il cast della miniserie Rai L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, da Leo Gassmann e tutta la squadra dell’Operazione Tramonto fino al regista Michele Soavi. Vi proponiamo le nostre video interviste a cast e regia de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la miniserie incentrata sull’indagine della squadra del ROS dei Carabinieri guidata dal Colonnello Lucio Gambera (interpretato dal Lino Guanciale ), impegnata nella ricerca del boss latitante Matteo Messina Denaro, in una corsa contro il tempo che conduce all’operazione conclusiva e all’arresto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da più di trent’anni, diventa ora una miniserie Rai.

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

Lino Guanciale e Leo Gassmann, L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, intervista

L'Invisibile, ovazione per Lino Guanciale e Levante sorprende come attrice nella serie Tv: Come ElodieLa miniserie che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro è piaciuta al pubblico: Bravi tutti mi sono commossa. libero.it

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry ScottiL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

#Repost @spettacoloitaliano ... Lino Guanciale e il cast della fiction L’Invisibile la cattura di Matteo Messina Denaro I sorrisi degli attori della serie tv. Stasera gli ultimi episodi su Rai 1 facebook

! La serie tv #LInvisibile, con Lino Guanciale e Levante, stravince con il 24% di share e più di 4 milioni solo su Rai 1, nell’affollato martedì sera. Su Canale 5 la telenovela turca si ferma al 12% e 1.820.000. #AscoltiTv x.com