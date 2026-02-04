Lino Guanciale è il re delle serie Rai | ascolti record per L’Invisibile Canale 5 piange lacrime amare

La prima serata di martedì 3 febbraio si è conclusa con un risultato chiaro: Rai 1 ha vinto sugli ascolti grazie a “L’Invisibile” con Lino Guanciale. La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha attirato un pubblico numeroso, superando di gran lunga le altre reti, anche Canale 5 che si consola con qualche share in meno. La serata si è quindi confermata come quella dell’attore romano, che continua a essere il protagonista assoluto della tv italiana.

La prima serata televisiva di martedì 3 febbraio ha avuto un vincitore netto e incontestabile. Rai 1 ha dominato gli ascolti grazie a L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la fiction evento con Lino Guanciale che ha conquistato pubblico e share, lasciando alla concorrenza solo le briciole. Un risultato che conferma, ancora una volta, il forte legame tra l’attore abruzzese e il pubblico Rai, sempre più fedele alle sue interpretazioni nei grandi racconti civili. Ascolti record per Lino Guanciale: ecco quanto ha fatto la serie L’Invisibile ieri sera. Il debutto della miniserie su Rai 1 ha registrato numeri decisamente importanti: L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ha infatti incollato davanti allo schermo 4. 🔗 Leggi su Donnapop.it

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

Lino Guanciale e Levante sono i protagonisti della nuova serie tv

